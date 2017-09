Bizar: Hackersgroep boezemt Engeland angst in na Kuyt-soap

Tot nu is België samen met gastland Rusland het enige Europese land dat zich al wist te kwalificeren voor het WK van volgend jaar. De komende maand zullen wellicht ook nog een hoop andere landen hun ticket mogen boeken.



Engeland bijvoorbeeld, dat nog één puntje nodig heeft om zijn poule te winnen. De Engelse FA is alvast volop bezig met alle voorbereidingen en heeft alvast opvallende raad in petto voor zijn internationals en staf.



Zo wordt de Engelsen afgeraden om publieke Wi-Fi te gebruiken in Rusland. De FA is immers bang voor hacks, waardoor informatie als blessures, opstellingen of tactische besprekingen openbaar gemaakt zouden kunnen worden. De vrees is er gekomen nadat hackersgroep Fancy Bears vorige maand de medische gegevens van honderden spelers, zoals Dirk Kuyt of Carlos Tevez, openbaar maakte.