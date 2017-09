Eindelijk witte rook rond rebelse Diego Costa?

Het leek al in het begin van de zomer duidelijk dat Diego Costa zou vertrekken bij Chelsea, nadat Antonio Conte hem duidelijk maakte dat hij niet meer in zijn plannen paste en de Spanjaard vervolgens weigerde terug te keren naar Londen. Maar de transferdeadline verstreek en Costa had nog geen nieuwe club.



Maar mogelijk komt daar toch snel verandering in. Op 27 september staan Chelsea en Atletico Madrid tegenover elkaar in de Champions League en tegen dan zouden de clubs een deal willen hebben over de balorige spits.



Atletico zou alvast een nieuw en verbeterd bod plannen. Het zou 44 miljoen euro willen betalen, plus 10 miljoen aan bonussen. Daarbovenop zou het ook nog eens 4,5 miljoen euro willen betalen zodat Chelsea Costa nu al vrijgeeft. Sowieso mag de spits pas vanaf januari spelen voor Atletico.