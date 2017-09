Pérez snapt niets van keuze Ajax-trainer Keizer

Ajax-trainer Marcel Keizer kwam tegen PEC Zwolle met een opstelling met Klaas-Jan Huntelaar in de spits en Kasper Dolberg op nummer 10. Analist Kenneth Pérez vindt dat maar gek: hij snapt niet dat de laatstgenoemde opgesteld wordt op een plek die hem geheeld onbekend is.



Bij Natafelen met Kees zegt Pérez: "Ik hou er niet van om spelers op posities te zetten waar ze eigenlijk nooit spelen. Dolberg op tien, Ziyech op rechtshalf waardoor hij veel meer verdedigend werk moest verrichten. Ik hou ervan om spelers in hun sterkte te laten spelen in plaats van in hun zwakte. Ziyech komt in z'n kracht als je hem dicht bij de spits laat spelen en hij voor openingen kan zorgen."



Ajax schoot vrij aardig uit de startblokken tegen de Zwollenaren, maar daarna zakte het als een plumpudding in elkaar. "Ik vond de eerste tien minuten nog ergens op lijken, maar daarna.. Huntelaar zei het ook al: je kunt niet zo tegen iedere ploeg spelen. Een goede tegenstander tikt dit helemaal weg."