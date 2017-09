'Nieuwe spits bij Nederlands elftal tegen Zweden'

Het Nederlands elftal presteert al tijden ondermaats, maar er is nog een klein kansje voor de mannen van bondscoach Dick Advocaat om het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland te halen. Dan dient Oranje wel te winnen van Wit-Rusland en Zweden en ook het doelsaldo telt mee. De fans vinden: Klaas-Jan Huntelaar moet in de spits.



Wij besloten jullie onlangs te vragen naar een mogelijke terugkeer van de routinier in de punt van de aanval bij Oranje. Het blijkt dat het overgrote gedeelte van de ongeveer 1700 ondervraagden wel wat voelt voor de voorgestelde verandering. Liefst 85 procent antwoordt bevestigend: men wil Huntelaar graag in de spits zien in plaats van Vincent Janssen. Slechts 15 procent vindt het géén goed idee.



Onlangs vertelde Huntelaar dat hij nog geen whatsappje heeft gehad van Advocaat. "Nee, ik heb mijn telefoon nog lekker uit staan." Oranje tegen Frankrijk heeft hij wel bekeken. Zoals iedereen denk ik, thuis. De eerste wedstrijd waren het een beetje te veel en de tweede wedstrijd een beetje te weinig doelpunten." The Hunter staat momenteel op drie competitiedoelpunten voor Ajax.