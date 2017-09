Locadia moet vrezen: "Dat is minachting"

Twee spelers van PSV zitten in het beklaagdenbankje na de 2-0 nederlaag bij sc Heerenveen. Hirving Lozano kreeg rood voor een overtreding op Denzel Dumfries en diezelfde verdediger was in de tweede helft het slachtoffer van een vermeend spuugincident.



Jürgen Locadia zou hebben gespuugd richting de Heerenveen-verdediger. Het incident ontging scheidsrechter Kevin Blom, maar na videobeelden te hebben bekeken is de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek gestart. Volgens Johan Derksen gaat spugen inderdaad veel te ver.



"Spugen is heel erg minderwaardig om te doen", zo laat Derksen weten in Voetbal Inside. "Ik heb het zelf ook gedaan maar daar heb ik erg veel spijt van. Je kunt iemand beter een schop geven dan spugen. Dat is minachting naar je tegenstander. In mijn tijd was het heel gebruikelijk dat je elkaar eens een klodder in je bek spuugde."