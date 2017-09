PSV begon met negen punten uit drie wedstrijden uitstekend aan het seizoen, maar op bezoek bij sc Heerenveen ging het zondag behoorlijk mis: 2-0. Waar Ronald de Boer schrok van de Eindhovenaren, daar zag Kenneth Perez dit wel aankomen.



"Ik ben niet geschrokken, want ik heb helemaal niet zo'n hoge pet op van PSV", vertelt Perez als analist van FOX Sports. "In die eerste wedstrijd had AZ net zo goed kunnen winnen. En we hebben ze Europees gezien. Dat was natuurlijk ook echt om te janken."



"Heerenveen-uit is per definitie al een lastige uitwedstrijd. Als je dan niet zo heel goed bent, met tien man komt en zo'n bliksemstart van Heerenveen...", weet de Deen. "Je zag dat er heel veel ruimte was op het middenveld. De achterste linie wilde naar achter en de voorste wilde druk zetten. Dat er dan niet iemand is als Van Ginkel of Hendrix, die zegt dit kan zo niet verder. PSV had echt geen samenhang."