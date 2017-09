Ajax won afgelopen zaterdag met een 4-2-4 systeem van PEC Zwolle. De 3-0 overwinning doet vermoeden dat de test geslaagd is, maar clubwatcher Freek Jansen van weekblad Voetbal International weet dat de werkelijkheid anders is.



"De visie van Keizer is duidelijk. Hij wil met verschillende systemen spelen", zo legt de journalist uit in Natafelen. "Maar hij had niet verwacht dat Dolberg uit vorm zou zijn en dat Huntelaar nu de man is die Ajax op sleeptouw neemt. Keizer weet niet wanneer welk systeem het beste is."



Kenneth Perez is kritisch. "Ik hou er niet van als spelers op posities worden gezet waar zij nooit spelen. Dolberg op 'tien', Ziyech op rechtshalf. Ik hou ervan om spelers in hun sterkte in te zetten, in plaats van hun zwakte." In dit geval kwam Ajax er mee weg. "Een goede tegenstander tikt je helemaal weg."