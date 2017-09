Jens Toornstra kijkt uit naar één van de hoogtepunten uit zijn loopbaan: spelen in de Champions League. Landskampioen Feyenoord opent het miljoenenbal woensdagavond tegen Manchester City.



"Het is fantastisch om Champions League-voetbal te mogen spelen en dan ook nog eens gelijk tegen een topclub als Manchester City met al die sterren. In zulke wedstrijden kun je laten zien wat je waard bent", zo laat Toornstra weten aan NUsport. "Ik denk dat we onze borst nat kunnen maken, maar dat wisten we al."



Naast City kwamen ook Napoli en Shakhtar Donetsk uit de koker rollen. Een mooie test dus. "Al had ik ook graag tegen Real Madrid of FC Barcelona gespeeld. Maar ik denk dat deze groep moeilijk zat is." Wat het doel is? "De eerste plaats. Nee, we willen heel graag overwinteren. Het liefst natuurlijk in de Champions League, maar anders maar in de Europa League."