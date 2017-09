'Barça in winterstop alsnog in zee met middenvelder'

De manier waarop FC Barcelona in de afgelopen transferwindow omgesprongen is met middenvelder Jean Michaël Seri van OGC Nice verdient de schoonheidsprijs zeker niet. De controleur werd gek gemaakt door de Catalanen, die hem vervolgens niet meer wilden hebben. Mogelijk gaat hij in de winter toch nog naar Camp Nou.



Barça en Nice waren eigenlijk al een transfersom overeengekomen voor Seri, maar op een gegeven moment kreeg de middenvelder toch nog te maken met een zeer pijnlijke afwijzing. Voetbal International beroept zich op Catalaanse bronnen en weet: "Barcelona wil zich in de winterstop alsnog versterken met Jean Michaël Seri, zo weet de krant Sport. De 26-jarige middenvelder van OGC Nice leek afgelopen zomer al op weg naar Catalonië, maar omdat Barcelona de rest van het transferbudget wilde opsouperen aan Philippe Coutinho (die ook niet kwam) ketste die deal uiteindelijk af. De afgelopen jaren waren de Catalanen nauwelijks actief op de winterse markt."



In de afgelopen zomer ging de werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez in zee met spelers als Ousmane Dembélé, die voor veel geld overkwam van Borussia Dortmund, en de Braziliaanse middenvelder Paulinho.