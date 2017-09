'Jammerlijk Jörgensen-nieuws voor Feyenoord'

Spits Nicolai Jörgensen was in het afgelopen seizoen ongelooflijk belangrijk voor Feyenoord. Het is dan ook zeker een gemis te noemen dat de Deen er niet bij is als de Rotterdammers het thuis opnemen tegen Manchester City in de Champions League. Ook de Eredivisie-topper tegen PSV moet de centrumaanvaller aan zich voorbij laten gaan.



Dat is in ieder geval wat het medium het Algemeen Dagblad meldt op dinsdagmorgen. Het was al bekend dat hij niet van de partij zou zijn tegen de Citizens, maar ook het duel met de Eindhovenaren moet hij dus missen door de hamstringblessure die hij opliep op het kunstgras van Heracles Almelo. Mogelijk wordt hij twee keer vervangen door Michiel Kramer, al is het ook niet helemaal uitgesloten dat coach Giovanni van Bronckhorst met een list komt.



Kramer ziet in ieder geval kansen tegen City: "Manchester City heeft een ploeg die meer dan een half miljard heeft gekost. Als Nederlandse clubs kunnen we daar nooit tegenop en je moet het ook niet willen. Want de bedragen die zij betalen voor spelers slaan toch nergens op? Maar in de praktijk loopt het in het voetbal soms toch anders."