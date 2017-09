Talenvolle Ajax-verdediger: als ik maar minuten maak

Ajax-verdediger Deyovaisio Zeefuik maakte al een paar keer onderdeel uit van de eerste selectie van de Amsterdammers, bijvoorbeeld bij de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg BK. Het lijkt er echter op dat hij zich zal moeten richten op een basisplek bij Jong Ajax in de Jupiler League.



Op maandagavond deed de vleugelverdediger mee bij de beloften, die op 1-1 gehouden werden door RKC Waalwijk. Aan FOX Sports vertelt Zeefuik: "Jammer dat we niet hebben gewonnen, maar voor mezelf heb ik een goede wedstrijd gespeeld."



De back heeft aardig wat concurrentie voor een plekje bij het eerste. Joël Veltman wordt steevast opgesteld als rechtsback en daarnaast heeft Ajax zich versterkt met de diensten van Luis Manuel Orejuela. "Ik doe gewoon m'n ding op de training. Nu maak ik minuten bij Jong Ajax, waar ik gewoon mijn best zal blijven doen. Ik verwacht dat ik vaker met Jong mee ga doen. Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Als ik maar minuten maak. Of ik die stap naar het eerste niet wil zetten? Zeker wel, maar dat komt ook wel."