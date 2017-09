'Real Madrid komt met superaanbod voor nieuwe spits'

Real Madrid beschikte in het afgelopen seizoen over Alvaro Morata, maar de Spanjaard werd in de zomertransferperiode voor veel geld verkocht aan de Premier League-topclub Chelsea. Nu heeft coach Zinedine Zidane een probleempje dat in de wintermaanden van dit voetbalseizoen opgelost moet worden.



Puntspeler Karim Benzema raakte in het afgelopen competitieduel van De Koninklijke geblesseerd en Real beschikt eigenlijk niet echt meer over een stand-in, die de afwezigheid van de Franse doelpuntenmachine op kan vangen. Dat moet opgelost worden als de transferwindow opengaat op 1 januari en volgens het medium Sport1 kan de Bundesliga-club RB Leizpig een 'superaanbod' verwachten.



Zidane zou voorzitter Florentino Pérez namelijk de opdracht hebben gegeven om het Duitse aanvalstalent Timo Werner los te weken. De 21-jarige voetballer kwam in het afgelopen seizoen 21 keer tot scoren in 31 competitieduels en voor een jonge speler is dit natuurlijk een heel erg mooi moyenne. Vermoedelijk moet Werner wel ongelooflijk veel kosten: Leipzig is ook niet gek en weet dat de transfermarkt compleet op hol geslagen is. Vermoedelijk moeten we denken aan 100 miljoen euro. Ook Kasper Dolberg zou overigens op het lijstje van Real staan.