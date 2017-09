Asensio: klopt dat ik gevraagd ben voor Oranje

De selectie van het Nederlands elftal loopt momenteel niet over van de kwaliteit. Iemand als Marco Asensio Willemsen hadden bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit dan ook wel goed bij Oranje kunnen gebruiken. Op een gegeven moment werd de vleugelspits ook gevraagd voor Nederland ...



In gesprek met El Partidazo de Cope vertelt Asensio: "Ja, het klopt dat ik gevraagd ben. Ik werd gebeld door Van Nistelrooy om voor Oranje te spelen en heb een tijdje met hem gesproken. Toen gaf hij me door aan de bondscoach en hij vertelde me dat hij me hoe dan ook wilde hebben, maar ik heb niet getwijfeld."



Even later in het interview gaat de Spanjaard in op een uitgaande transfer van FC Barcelona. "We vonden het vreemd dat Neymar daar vertrok. Hij was een belangrijke speler voor ze en toch konden ze hem niet houden, dus dat was raar." Asensio is goed aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen, weet ook zijn trainer. "Zidane vertelde me dat hij sinds Messi nooit een linkerbeen zoals dat van mij heeft gezien. Toen raakte ik wel onder de indruk. Messi is nogal een speler."