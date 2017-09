Anonieme Palace-bronnen laten niets heel van De Boer

Seagal +13609 Rang: Goddelijk

"Ook onderhield De Boer klaarblijkelijk een moeizame relatie met meerdere voetballers van de Londenaren. De anonieme bronnen vinden bijvoorbeeld dat hij slecht omgesprongen is met Damien Delaney, een clubicoon. Naar verluidt vonden de voetballers van Palace De Boer überhaupt dus een 'weirdo' omdat er geen gesprek met hem was te voeren. De communicatie van de oud-international van Oranje zou regelrecht ondermaats zijn geweest."



hier moet hij echt aan gaan werken want dit gaat hem straks zijn carrière kosten. bij Ajax begon het al met spelers als Kishna en El Hamdaoui, daarna had hij bij Inter binnen 3 weken Brozovic, Kondogbia en Perisic tegen zich in het harnas gejaagd en nu bij Crystal Palace loopt hij weer tegen dezelfde problemen aan.



FdB moet begrijpen dat hij slechts een voetbalcoach is en dat zijn taak het renderen van de belangrijkste mensen bij zijn club is, namelijk de spelers. die moeten het voor je gaan doen maar dan zal je die wel serieus moeten nemen en enigszins met mensen moeten kunnen omgaan anders ga je het gewoon niet redden in het buitenland