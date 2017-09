Dit is waarom Vilhena wel mocht spelen en Lozano niet

Vleugelspits Hirving Lozano werd in het afgelopen weekend met rood naar de kant gestuurd in de wedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen in Friesland. De aanklager eiste een schorsing, de Eindhovenaren gingen in beroep, maar de zaak is niet zoals die van Feyenoorder Tonny Vilhena in het afgelopen seizoen.



Het Algemeen Dagblad legt uit: "Alleen als de tuchtcommissie donderdagavond door de advocaat van PSV wordt overtuigd dat Lozano niets heeft misdaan, speelt hij zondag. Maar als de tuchtcommissie vrijdagochtend een straf uitspreekt, mist Lozano de topper. PSV kan wel naar de beroepscommissie stappen, maar die stap heeft geen opschortende werking voor de straf. Is dat niet vreemd? Tonny Vilhena hield Feyenoord vorig seizoen in Heerenveen op titelkoers met een treffer. Hij had geschorst moeten zijn, maar ging in beroep. Die straf werd dus wel opgeschort.



De krant gaat verder: "De zaak-Vilhena was anders omdat de speler werd vervolgd door de aanklager op basis van televisiebeelden. Dan kan de straf wel worden opgeschort. Bij een directe rode kaart is die mogelijkheid er niet. Stel, Lozano wordt na de topper tegen Feyenoord alsnog vrijgesproken door de beroepscommissie van de KNVB. Dan is hij onschuldig, maar miste toch een wedstrijd."