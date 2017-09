Van Gaal: let speciaal op deze Nederlandse trainer

Louis van Gaal gaat dit voetbalseizoen wedstrijden analyseren voor het kanaal Ziggo Sport en in het Algemeen Dagblad lepelt hij een rijtje van clubs en trainers op die hij speciaal in de gaten houdt. De oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona is geïnteresseerd in de verrichtingen van oefenmeester Peter Bosz.



Van Gaal legt uit: "Een Nederlandse trainer bij een grote club. Bij Ajax zag je vorig jaar duidelijk zijn hand. Ik ben benieuwd of dat ook lukt bij Borussia Dortmund in de Champions League. Want daar gaat het natuurlijk om."



Ook regerend winnaar Real Madrid kan op speciale aandacht van de analyticus rekenen. "Je ziet bij zo'n UEFA-forum ook wat de karaktereigenschappen zijn van trainers. Zinédine Zidane kende ik niet, die heeft nog veel van een oud-speler. Maar ik moet wel zeggen: hij heeft het knap gedaan. Van een rommelzootje een eenheid gemaakt bij Real, de opstelling van de middenvelders veranderd. Als ze de bal verliezen, verdedigen ze nu in twee rijtjes van vier. Dat was voor hem niet zo. Nu is-ie aan het doorselecteren met jonge spelers. Zij zorgen ervoor dat ook het Spaanse elftal weer wordt verjongd. Op het juiste moment doorselecteren, dat is zó belangrijk."