West Ham bezweert crisis wél en boet eerste zege

Net als de inmiddels ontslagen Frank de Boer staat Slaven Bilic er slecht op, maar de Kroaat lijkt voorlopig te mogen blijven zitten. Zijn West Ham United won maandagavond met 2-0 van promovendus Huddersfield Town.



In het London Stadium maakten de 'Hammers' een prima indruk, maar het duurde ruim zeventig minuten voordat er dan eindelijk gejuicht mocht worden. Met enig fortuin. Pedro Obiang zag zijn inzet onderweg getoucheerd worden en via de paal in het net eindigen.



Met Rajiv van La Parra in de basis lukte het Huddersfield Town niet om langszij te komen. Sterker nog: binnen vijf minuten maakte West Ham ook het tweede doelpunt. De bezoekers kregen de bal niet weg en daar profiteerde André Ayew dankbaar van.



Met drie punten staat West Ham nog wel onder de rode streep. Huddersfield staat in de subtop met zeven punten.



Scoreverloop:

1-0 (72') Pedro Obiang

2-0 (77') André Ayew