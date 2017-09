Kenneth Perez noemt Frank de Boer een 'likeable persoon', maar kan zich wel vinden in het ontslag bij Crystal Palace. Volgens de Deense analist was de samenwerking gedoemd om te mislukken.



"We hopen allemaal dat Nederlandse trainers het in buitenland goed doen", zo laat de Deen weten in Natafelen. "Dit gebeurt nu echter twee keer achter elkaar. Je hoeft niet in een keer van nul naar honderd te gaan. Dat moet in fases gaan. Hij wilde met drie verdedigers spelen, opbouwen... Dat zit niet in het Engelse systeem."



De Boer kreeg in de zomer nog goedkeuring voor zijn speelwijze. "Maar de club is dat ook snel vergeten na vier nederlagen", zo weet Perez. "Het is voor een club veel duurder om te degraderen dan dat de club de afkoopsom van De Boer moet betalen."