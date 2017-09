FOX Sports-presentator Kees Jansma is lyrisch over aanvoerder Stijn Schaars van sc Heerenveen. De routinier had zondagmiddag een belangrijk aandeel in de 2-0 overwinning op zijn oude club PSV.



"Ik heb altijd wat bemerkingen tegen Stijn Schaars gehad. Ik vond hem wat te traag en te langzaam werken", zo laat Jansma weten in Studio Voetbal. "Maar tegen ADO vond ik hem al een echte regisseur en zondag deed hij dat zeker in de beginfase ook. Ik heb hem eigenlijk nauwelijks kunnen betrappen op één verkeerde actie."



Jansma vervolgt: "Hij is druk met het regisseren van de posities van zijn medespelers, doet zelf ook het onderscheppende werk en is direct met zijn passing. Ongehinderd was hij welhaast. Als je nagaat dat hij na enorm veel blessureleed toch weer is teruggekomen op dit niveau."



De presentator is nog niet klaar. "Het is een bazig mannetje maar jeetje, hij was hartstikke goed. Wat ik bedoel met bazig? Hij is verbaal dominant binnen de spelersgroep en daarbuiten. Hij heeft dat ook als voetballer. Is dat wat PSV nu juist mist? Op dit moment wel ja."