Aanvalsleider Nicolai Jörgensen moet de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City missen door een hamstringblessure. Michiel Kramer is qua pikorde de logische vervanger, maar René van der Gijp lacht al om dat idee.



"Ja, je bent krankzinnig als je hem opstelt", zo laat de analist weten in het praatprogramma Voetbal Inside. "Maar heel veel mensen roepen nu van alles. Er is een trainer die gaat bepalen hoe Feyenoord speelt en dat is die van Manchester City. Als je de wedstrijd van hen tegen Liverpool hebt gezien maak je geen schijn van kans."



Ook Johan Derksen deelt die mening over de boomlange spits. "Kramer is voor de Nederlandse competitie te licht." De Snor durft het wel aan om tegen City voor een basisdebutant te kiezen. "Daarom moet je tegen die Engelsen met Larsson spelen."



Larsson viel tegen Heracles Almelo in en maakte de 2-4.