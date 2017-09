"Ziyech steekt er echt met kop en schouders bovenuit"

Klaas-Jan Huntelaar lijkt een basisplaats beet te hebben bij Ajax. Tegen PEC Zwolle (3-0 zege) stond de routinier centraal voorin en stond Kasper Dolberg op een andere plek, maar de vraag is of dat voor herhaling vatbaar is.



"Voor Klaas-Jan is het geen enkel probleem. Het gaat dus om de aanpassing van de anderen", zo oordeelde zijn oud-trainer Gertjan Verbeek in Voetbal Inside. " René van der Gijp is duidelijk: "Dolberg kan het niet. Ik heb gezien hoe hij loopt, wat hij doet, maar hij kant het niet. Dus moet je het niet doen."



'Gijp' heeft wél vertrouwen in middenvelder Hakim Ziyech. "Ik vind Ziyech echt met kop en schouders erboven uit steken in de Eredivisie. Ik vind hem echt een hele goede speler. Geen goede speler, maar een hele goede speler."