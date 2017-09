Frank de Boer is na zijn ontslag bij Crystal Palace behoorlijk aangepakt. De Nederlander zou namelijk niet alleen zijn geslachtofferd op basis van de vier opeenvolgende nederlagen in de Premier League.



Volgens The Sun was het ontslag onvermijdelijk. Zijn relatie met de spelersgroep zou namelijk al na enkele maanden zijn geknapt. "De Nederlander werd al vroeg door de Palace-spelers bekritiseerd toen hij zat te pronken met zijn skills waarmee hij 112 interlands bij het Nederlands elftal heeft verdiend tijdens een glansrijke carrière."



De boulevardkrant weet: "De Boer legde ballen dood op z'n voet, draaide vervolgens weg en schoot ze vervolgens vlak voor de ogen van de Palace-spelers in de kruising. Het was onnodig. De arrogantie straalde er vanaf. Zijn carrière eindigde elf jaar geleden, maar hij kon het niet laten om voor de ogen van zijn spelers op te scheppen."





Crystal Palace is een vergiet. Nog nooit gezien dat er zoveel is gelekt: https://t.co/plCPgiHhEp — Michel Abbink (@sportzeloot) September 11, 2017