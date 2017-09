Ricardo Kishna heeft maandagavond wedstrijdritme mogen opdoen. Met de beloftenploeg van ADO Den Haag mocht de aanvaller starten, maar hij kon een roemloze 4-1 nederlaag niet vermijden.



Geen hoofdrol voor Kishna dus. Daar had de oud-Ajacied wel op gehoopt, maar de aanvaller zal nóg liever komende zondag uitblinken in de Eredivisie. De huurling van SS Lazio kan dan namelijk zijn échte basisdebuut maken namens ADO Den Haag en dat uitgerekend tegen Ajax.



"Ik heb voorin veel mogelijkheden, maar voor de wedstrijd tegen Ajax heb ik Ricardo zeker in gedachten", laat trainer Alfons Groenendijk weten aan Voetbal International. "Ik weet wat hij kan. Het is natuurlijk ook even afwachten hoe het deze week verder op de training gaat."