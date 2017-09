NEC droomt hardop: "Over vijf jaar in het linkerrijtje"

Wilco van Schaik heeft de NEC-aanhang slechts enkele maanden na de degradatie en enkele dagen na de 3-0 nederlaag bij FC Den Bosch een mooi plaatje voorgespiegeld. De algemeen directeur voorziet een enorme groei.



"Het is een geweldig grote club met een enorme potentie", oordeelde Van Schaik volgens Voetbal International. "Ik ben hier niet voor maar één jaar naartoe gekomen, ik kijk met een langetermijnbril en zie een mooie toekomst voor ons. Over vijf jaar zie ik ons in een modern, sfeervol stadion in het linkerrijtje spelen. Want met dit achterland, in zo'n stad, is dat mogelijk."



Dat is een zeer optimistische droom te noemen. Immers: in de laatste veertien seizoenen lukte het welgeteld twee keer om in het linkerrijtje van de Eredivisie te eindigen, in 2008 en 2012. Net zo vaak degradeerde de Nijmeegse club in deze periode naar de Jupiler League.