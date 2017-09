Na het ontslag van Frank de Boer werd Sam Allardyce direct gelinkt aan een terugkeer op de bank. De Engelsman is echter (nog) niet van plan om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen.



"Steve Parish (voorzitter Crystal Palace, red.) heeft me vandaag laat in de middag gebeld. Ik heb hem verteld dat ik niet terug wil komen. Ik heb niet het gevoel dat ik er al klaar voor ben", zo laat de 62-jarige oefenmeester weten aan The Sun.



Allardyce vervolgt: "Ik heb heel bewust een beslissing genomen na het vorige seizoen en voel me niet comfortabel bij het idee om nu al terug te keren als manager. Ik ben er nog niet klaar voor om weer aan het werk te gaan." Over het verval van Palace; "Dat vind ik heel verdrietig. We hebben vorig seizoen keihard geknokt om het team te redden en kenden een fantastisch einde."



"Dat De Boer nu al is ontslagen, laat zien dat er steeds sneller paniek is in het voetbal. Dat heeft alles te maken met de enorme bedragen die rondgaan in de Premier League. Degradatie is desastreus." Vermoedelijk gaat Roy Hodgson aan de slag als opvolger van De Boer.