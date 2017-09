Gareth Bale geeft een aandeel in meerdere successen van Real Madrid, maar met de fans ligt de Welshman regelmatig overhoop. Binnen- en buitenlandse media speculeren dan ook regelmatig over een terugkeer naar de Premier League.



Bale werd onlangs weer gelinkt aan akkefietjes met Isco en Marco Asensio. "Niets van dat alles stoort me. Het zijn allemaal maar verhalen en meningen. Ze moeten de kranten gewoon verkopen en moeten iets schrijven", zo laat hij El Pais weten. "Ik ben gewend dat mensen zowel goede als slechte dingen schrijven. Het boeit mij niet zoveel. Ik hoop dat het beste in mijn carrière nog moet komen."



De Welshman kent de discussie over zijn lichaam. "Aan de ene kant is het makkelijk om te zeggen dat ik vorig seizoen meer rust had moeten nemen. Maar wanneer je drie maanden geblesseerd bent en je ziet je teamgenoten spelen, dan wil je echt terugkomen en dat is wat ik heb gedaan. Ik moest veel pijnstillers innemen om te kunnen spelen. En inderdaad, nu denk ik dat meer tijd had moeten nemen om te herstellen."