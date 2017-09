Raiola gaat in op transfers: "Hij is een paniekaankoop"

Mino Raiola heeft zich uitgelaten over de veelbesproken transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. Volgens de zaakwaarnemer hebben veel criticasters, waaronder FC Barcelona, boter op hun hoofd.



"Qatar was simpelweg vrijgevig", stelt Raiola in La Gazzetta dello Sport. "De prijs is niet zo overdreven. Dat lijkt misschien zo omdat we niet gewend zijn aan zulke aantallen, maar je moet je een aantal dingen realiseren. Allereerst dat FC Barcelona al veel heeft betaald voor Neymar."



"Ten tweede is Neymar niet gekocht door PSG, maar door een heel land. Een emir wilde een geschenk geven aan zijn volk. Herinner je Diego Maradona en Napoli nog? Dat was een enorm genot voor zo'n historische aankoop. Zo gaat het ook met Qatar", aldus de zaakwaarnemer.



Raiola vervolgt: "De 180 miljoen euro voor Kylian Mbappé? Mogelijk ontbreken zelfs daar cijfers. Het gaat om een zeer jonge speler die nu al zo goed is. De transfersom van Ousmane Dembélé lijkt daarentegen op een paniekaankoop. Voor hem is, zo durf ik wel te zeggen, is inderdaad te veel betaald."