OFFICIEEL: NAC verrast met binnenhalen zoon Eredivisie-trainer

NAC Breda heeft vanmiddag een zeer verrassende transferdeal gesloten. Jordan van der Gaag komt namelijk over van SL Benfica naar Brabant, zo meldt de Eredivisionist op hun clubwebsite.



De 18-jarige middenvelder tekent voor twee seizoenen bij 'De Parel van het Zuiden'. Hij is de zoon van de huidige Excelsior-coach, oud-speler Mitchell van der Gaag.



'Van der Gaag doorliep enkele jaren de jeugdopleiding van de Portugese topclub. Zijn vader, Mitchell van der Gaag, was werkzaam in Portugal en op jonge leeftijd kwam hij al op de radar bij Benfica. In 2016 tekende Van der Gaag zijn eerste profcontract bij O Glorioso', schrijft NAC over de nieuwste aanwinst.



'Na een uitleenperiode aan Estoril keerde hij deze zomer terug bij de ploeg uit Lissabon. Van der Gaag speelde daarnaast meerdere interlands voor nationale Nederlandse jeugdteams.'







Van der Gaag zal in eerste instantie beginnen bij het tweede elftal van NAC. Technisch directeur Hans Smulders is content. "Jordan is een Nederlandse middenvelder met veel potentieel. Wij hebben hem dan ook gehaald met het oog op de toekomst. Het is goed om te zien dat hij ervoor kiest om zich bij ons verder te ontwikkelen."



"Hij zal aansluiten bij het dagprogramma van onze selectie in Zundert en het plan is om hem dit seizoen met name mee te laten spelen in het tweede elftal en onze Onder 19", aldus Smulders tot slot.





