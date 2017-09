Mühren fileert oud-werkgever: "Dat heb ik nog nóóit meegemaakt"

Nog geen jaar geleden verruilde Robert Mühren AZ voor Zulte-Waregem, maar zijn avontuur in België liep uit op een grote flop. Daarom koos de aanvaller deze zomer voor een huurtransfer naar Sparta Rotterdam.



Over zijn eigenlijke broodheer heeft de Volendammer geen goed woord over. "Zulte Waregem was op voetbalgebied een oliebollenkraam. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat een trainer een contract voor tien jaar heeft. Dury bepaalt alles. De TD (Eddy Cordier, red.) is een pion van hem", foetert Mühren bij de NOS.



Wel mocht Mühren aantreden tegen grote clubs als RSC Anderlecht en AA Gent. Hij kwam toen echter niet in het spel voor. "Dat soort matchen is geen kattenpis", countert Mühren. "En dan verwachtte de trainer wel dat ik meteen de sterren van de hemel speelde. Als het even niet liep, werd ik eraf gehaald.."