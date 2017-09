Maldini: "Die twee spelers waren mijn moeilijkste tegenstanders"

Paolo Maldini wordt tot op vandaag nog steeds gezien als één van de beste verdedigers ter wereld. De Italiaanse legende maakte furore bij AC Milan en pakte er verschillende landtitels en andere prijzen. Maldini onthulde onlangs wie zijn sterkste tegenstanders waren in zijn lange carrière.



Maldini maakte zijn debuut voor de Rossoneri in 1985 en drie jaar later mocht hij al meteen de beker in de lucht steken. AC Milan eindigde dat jaar net voor het zeer sterke Napoli van Diego Maradona.



De Argentijnse superster is volgens Maldini dan ook één van zijn sterkste tegenstanders, samen met Ronaldo, die op dat moment bij Inter Milan speelde. "Ik mag me gelukkig prijzen dat ik ooit nog tegen deze twee klasbakken heb mogen spelen", vertelt Maldini aan de Bild. "Maradona en Ronaldo zijn veruit de sterkste tegenstanders waar ik het ooit tegen moest opnemen."