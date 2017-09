"Dit is wat Lukaku moet doen om als wereldtop gezien te worden"

Romelu Lukaku verraste vriend en vijand met zijn plotse transfer naar Manchester United, maar de Rode Duivel brengt het er niet slecht van af. Lukaku is meteen een vaste waarde op Old Trafford en scoort ook vlotjes. Toch is hij nog geen wereldklasse volgens Paul Ince.



Ince maakte in de jaren '90 furore bij zowel Manchester United en Liverpool en wordt bij de beste aanvallers ter wereld genoemd. Hij vindt dat Lukaku pas wereldtop mag genoemd worden als hij zich bewijst in de Champions League. "Het is eigenlijk zelfs gek dat ze 85 miljoen betaalden voor een speler zonder echt ervaring in de Champions League", vertelt Ince aan goal.com.



"United zit in een groep met Basel, Benfica en CSKA Moscow. Daarmee zal hij de ervaring niet opdoen natuurlijk, maar ze moeten hem wel zo snel mogelijk klaarstomen voor het echte werk. Na de poules volgen namelijk de knock-out fase en daarin krijg je maar één kans tegen clubs als Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain. Dat is al heel wat anders natuurlijk."