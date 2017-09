Iniesta: "Graag eens met deze oud-spelers Ajax en PSV gespeeld"

Andres Iniesta speelt ondertussen al vijftien jaar in het eerste elftal van FC Barcelona. In die periode zag de spelverdeler een hoop sterren passeren, van Ronaldinho tot Messi. Maar met vier topspelers kon hij tot zijn grote spijt nooit samenspelen.



Op de officiële website van Barça duidt Iniesta in elke linie een speler aan met wie hij graag samengespeeld had. "In doel zou ik Peter Schmeichel zeggen, omdat ik vind dat hij één van de grootsten in de geschiedenis is. In de verdediging zou ik voor Paolo Maldini kiezen, omwille van alles wat hij betekend heeft voor Italië, zijn club en doorheen zijn leven."



"Michael Laudrup is mijn middenvelder, want hij is één van mijn idolen. Het zou fantastisch geweest zijn om met hem samen te spelen, al was het maar voor een seconde. En voorin had ik graag met Ronaldo samengespeeld omdat ik geloof dat hij één van de beste ter wereld was."



Leuk detail is dat Iniesta zowel een oud-speler van Ajax (Laudrup, seizoen 1997-1998) als van PSV (Ronaldo, 1994-1996) noemt.





4 legends you wish to play with?



