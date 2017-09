Van Bronckhorst verrast met wijziging in CL-selectie Feyenoord

Feyenoord maakt woensdagavond zijn rentree in de Champions League, met een lastige thuiswedstrijd tegen grootmacht Manchester City. Voor dat duel, en alle andere groepsclinches in het toernooi, heeft trainer Giovanni van Bronckhorst 29 spelers ingeschreven.



De spelers worden verdeeld over een A-lijst (21 spelers) en B-lijst (acht spelers). Op laatstgenoemde mag er een onbeperkte hoeveelheid spelers staan, als ze maar geboren zijn op of na 1 januari 1996 en sinds hun vijftiende verjaardag minimaal twee jaar achter elkaar voor Feyenoord hebben gespeeld.



Ten opzichte van de eerder bekendgemaakte spelerslijst heeft Van Bronckhorst nu ook de jeugdige aanvaller Cheikh Touré ingeschreven. Daardoor ontstaat de volgende selectie (* = B-lijst).



Keepers

1. Kenneth Vermeer

22. Justin Bijlow *

25. Brad Jones

30. Ramon ten Hove *



Verdedigers

2. Bart Nieuwkoop *

3. Sven van Beek

4. Jeremiah St. Juste

5. Ridgeciano Haps

6. Jan-Arie van der Heijden

17. Kevin Diks

18. Miquel Nelom

33. Eric Botteghin

35. Tyrell Malacia *

41. Lutsharel Geertruida *



Middenvelders

8. Karim El Ahmadi

10. Tonny Vilhena

20. Renato Tapia

21. Sofyan Amrabat

28. Jens Toornstra

36. Emil Hansson

37. Jordy Wehrmann *



Aanvallers

7. Jean-Paul Boëtius

9. Nicolai Jørgensen

11. Sam Larsson

14. Bilal Başaçıkoglu

19. Steven Berghuis

29. Michiel Kramer

34. Dylan Vente *

39. Cheick Touré *