'Napoli-kamp zet Feyenoord langer in de wachtkamer'

Eindelijk weer landskampioen en eindelijk weer in de Champions League: het zijn mooie tijden voor supporters van Feyenoord. Met Napoli wacht binnenkort ook nog een mooie uitwedstrijd, maar het is zeer de vraag of Het Legioen welkom is in Napels.



Het Algemeen Dagblad schrijft dat 'pas volgende week' een beslissing volgt. Feyenoord maakte twee weken geleden al bekend dat het voorlopig geen toestemming had om tickets te verkopen, waardoor veel supporters in onzekerheid zijn. Immers: menigeen is al in het bezit van vliegtickets en overnachtingen geboekt.



Zowel Napoli als de politie van Napels stelt de beslissing dus uit. Mogelijk heeft dat te maken met problemen rond de ontmoeting met OGC Nice. "Zo’n historie hebben Feyenoord en Napoli niet, maar Feyenoord staat er na de gewelddadige confrontatie met de politie in Rome wel slecht op. Dit zijn de Italiaanse autoriteiten nog niet vergeten."