Verschillende PSV'ers geloven met de huidige spelers in het kampioenschap. Na de 2-0 nederlaag bij sc Heerenveen is het leed ook nog wel te overzien, zeker met de topper tegen Feyenoord in het vooruitzicht, maar Aad de Mos acht dat onhaalbaar.



Of PSV met dit team kampioen kan worden? "Dat denk ik niet", stelt de analist tegenover Omroep Brabant. "Op dit moment is het proberen te overleven tot de winterstop. Zo min mogelijk punten achter raken op Feyenoord, Ajax of zelfs op FC Utrecht."



"Ik dacht dat ze alleen moeite hadden om verdedigingen open te breken. Maar nu hebben we een nieuw probleem gezien: ploegen die aanvallend spelen en PSV onder druk zetten, die winnen altijd van PSV. Het was echt schrijnend om te zien", aldus de oud-trainer.