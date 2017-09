Kritiek groeit na nieuwe klap: "Natuurlijk is het crisis"

FC Twente eindigde afgelopen seizoen keurig als zevende na een moeilijke competitiestart, maar dit seizoen oogt het allemaal minder overtuigend. De kille cijfers spreken voor zich: vier wedstrijden en nul punten. De kritiek op René Hake neemt dan ook toe.



"Natuurlijk is het crisis en natuurlijk ben ik niet compleet rustig. Maar het gaat erom dat ik invloed heb op mijn directe omgeving", reageert de oefenmeester tegenover RTV Oost. "De directie en de spelersgroep weet hoe we werken en van hen voel ik vertrouwen."



Hake wist zijn ploeg al eerder in de goede richting te leiden in moeilijke tijden. "Ik heb het gevoel dat ik ze zeker weer zo kan raken. Zeker nu ik weet hoe de groep is en hoe deze er nu nog voorstaat. Daar kan ik op anticiperen. Dat is een kwestie van tijd en natuurlijk moeten we dan een keer een resultaat halen. Want dat is natuurlijk het beste medicijn."