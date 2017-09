PSV moet beslissen na nieuws uit Zeist

Hirving Lozano heeft een schikkingsvoorstel ontvangen van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De aanklager betaald voetbal verwijt de PSV-aanvaller ernstig gemeen spel.



De Mexicaanse zomeraanwinst ging zondagmiddag op bezoek bij sc Heerenveen (2-0 nederlaag) hard door op Denzel Dumfries. De rechtsback kon de wedstrijd hervatten, maar Lozano werd door scheidsrechter Kevin Blom naar de kant gestuurd. Volgens de KNVB-aanklager was dat de juiste beslissing.



PSV-trainer Phillip Cocu verkondigde na afloop al in beroep te gaan tegen een mogelijke schorsing. In principe mist Lozano hierdoor de topper tegen PSV van komende zondag. Alleen als de tuchtcommissie van de KNVB deze week tot vrijspraak komt is de aanvaller inzetbaar.



Het is niet duidelijk of PSV inderdaad in beroep gaat.