Van Halst voelt druk toenemen en stopt voorlopig bij Ziggo

Jan van Halst keert voorlopig niet terug bij Ziggo Sport. Vanwege de sportieve problemen bij FC Twente wil de directeur zich volledig op de club storten, zo meldt TC/Tubantia.



Na eerdere ervaringen bij de NOS en FOX Sports is Van Halst nu alweer enige tijd actief namens Ziggo Sport. Zo gaf hij commentaar bij buitenlandse wedstrijden en schoof hij elke zondagavond aan in het praatprogramma Rondo. De laatste weken ontbrak hij al aan tafel bij Jack van Gelder.



De regionale krant meldt: "Zijn televisieoptredens liggen bij Twente al langer onder het vergrootglas, omdat men zich intern afvraagt of het wel verstandig is dat de directeur in het openbaar een mening heeft over andere clubs. Lange tijd werd dat schoorvoetend toegestaan, maar door de zwakke prestaties van Twente begonnen ook steeds meer supporters zich te roeren."



FC Twente staat na vier duels nog op nul punten.