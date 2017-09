Tip voor Gio: 'Dan hoef je hem niet op te stellen'

Feyenoord neemt het woensdagavond in de eigen Kuip op tegen het grote Manchester City. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan dan niet over Nicolai Jörgensen beschikken, want de spits raakte afgelopen weekend geblesseerd. FOX Sports-analisten Kenneth Perez en Ronald de Boer geven Van Bronckhorst alvast een tip.



Het tweetal is van mening dat Feyenoord tegen City niet in een 4-3-3, maar in een 5-3-2-formatie moet spelen. "Ze kunnen beter kiezen voor Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis, twee beweeglijke aanvallers, dan hoeven ze Kramer niet op te stellen", aldus Perez.



"Je moet niet denken, we gaan ons eigen spel spelen", voegde De Boer daar aan toe. "Het kwaliteitsverschil is zo veel groter. Feyenoord moet gewoon denken, we gaan het ze heel moeilijk maken."