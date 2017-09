Sanharib Malki traint vanaf vandaag mee met de selectie van Roda JC Kerkrade. In eerste instantie houdt de 33-jarige spits de komende weken zijn conditie op peil bij de eredivisionist. Wellicht is er nog meer mogelijk.



Technisch directeur Harm van Veldhoven vertelt op de clubwebsite: "Sanharib ken ik al heel lang en ik heb altijd een goede band met hem onderhouden. Momenteel staat hij niet bij een andere club onder contract en daarom hebben we hem de mogelijkheid geboden om bij ons zijn conditie op peil te houden. Aanvankelijk traint hij daarom alleen mee met de selectie en we zullen vervolgens de situatie evalueren."



"Het is nu echter nog te vroeg om daar een standpunt over in te nemen. Malki heeft natuurlijk een geweldig verleden bij Roda JC, maar laten we niet te snel op de zaken vooruitlopen. De nationale ploeg van Syrië heeft de barragewedstrijden bereikt voor de kwalificatie van het WK Voetbal 2018. Daar wil Sanharib heel graag bij zijn en trainingsritme is daar natuurlijk wel voor vereist."