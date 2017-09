Boer over voormalig concurrent: "Ik denk dat hij me vast mist"

Ajax was zaterdagavond duidelijk een maatje te groot voor PEC Zwolle: 3-0. Dat betekent dat PEC-goalie Diederik Boer drie keer werd gepasseerd, maar na afloop van het duel verscheen er toch een lach op het gezicht van de voormalig Ajax-keeper.



Hij stopte namelijk een penalty van Hakim Ziyech en daar werd na het laatste fluitsignaal nog wel even een dolletje om gemaakt. Ook André Onana rende op Boer af en sprong zelfs op zijn rug. De twee kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode in Amsterdam.



"Ik denk dat hij me vast mist", lacht Boer tegenover De Telegraaf. "We hadden een goede band, konden uitstekend met elkaar. Hij was blij om mij te zien. Ik ook om hem te zien, hoor. Maar ik ben iets minder uitbundig."