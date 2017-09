Willems: we trainen stuk harder dan bij PSV

Linksback Jetro Willems vormde bij PSV een sterk tandem met buitenspeler Memphis Depay, maar na het vertrek van de vleugelspits ging het bergafwaarts met de verdediger. Nu staat hij onder contract bij Eintracht Frankfurt en in de Bundesliga gaat het goed met de Nederlander.



Willems zegt tegen De Telegraaf: "Na Bayern München en Borussia Dortmund kunnen alle teams van elkaar winnen en verliezen. Die prikkel had ik nodig. Het is veel zwaarder hier. We trainen harder dan bij PSV en in de wedstrijd maak ik meer meters dan in Nederland. Bij PSV deden we meer met de bal, hier is het meer rennen."



Dat laatste is niet de grootste hobby van de back. "Soms moet je niet kiezen voor wat je wil, maar kiezen voor wat je nodig hebt. Dit is wat ik nodig heb. Meer power erin. Als je de mentaliteit van de Duitsers hebt en het tactische gedeelte van de Nederlanders dan kun je veel bereiken." In het afgelopen seizoen zat hij soms op de bank in het Philips Stadion. "Als een trainer geen vertrouwen in je heeft, of je niet kan motiveren, dan wordt het moeilijk. Dan moet je een andere uitdaging zoeken."