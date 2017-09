'Ajacied is een speler van de buitencategorie'

De algemene consensus is toch dat directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax behoorlijk gefaald heeft op de transfermarkt. Toch heeft hij ook iets goed gedaan: want de beleidsbepaler legde Klaas-Jan Huntelaar vast. En The Hunter doet het vooralsnog sterk in de Johan Cruijff ArenA.



Rapporteur Michael Mols van De Telegraaf roemt de spits. "Het is een goede zet geweest van Ajax om hem terug te halen. Zeker in een jeugdig elftal is het fijn om er een speler bij te hebben die het klappen van de zweep kent. Of hij nog dezelfde Huntelaar is die Ajax in 2008 inruilde voor Real Madrid? Het afmaken had hij altijd al, maar ik denk dat hij nog meer een teamspeler is geworden. Klaas-Jan is een speler van de buitencategorie."



Kasper Dolberg heeft wel te maken met een dipje. "Iedereen weet dat hij een van de grootste talenten van Europa is. Vorig seizoen speelde hij fantastisch, maar hij is pas 19 jaar en op die leeftijd krijg je ook een keer een mindere periode. Bovendien stond hij nu op een iets andere positie." De Deen kan zich ontwikkelen in de luwte van Huntelaar. "Dolberg kan fantastisch voetballen, dus die komt zeker terug."