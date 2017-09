'Jammer dat Ajax, Feyenoord en PSV niet concreet worden'

FC Utrecht kreeg in de afgelopen maanden te maken met een hele hoop vertrekkers, maar oefenmeester Erik ten Hag lijkt het weer goed voor elkaar te hebben. Een speler die een transfer misliep is Yassin Ayoub, en hij zegt het jammer te vinden dat Ajax, Feyenoord en PSV maar niet concreet worden voor hem.



De creatieve voetballer reageert daarop in gesprek met De Telegraaf. "Ik weet niet of ik het gek moet vinden, maar ik vind het wel jammer. Misschien pas ik niet in hun plaatje. Ik vind dat ik de afgelopen twee jaar heb laten zien, dat ik een andere speler ben geworden met veel meer dynamiek en strijdlust in mijn spel."



Ayoub zag een transfer naar Antalyaspor afketsen. "Je wil ook een keer de volgende stap maken. Als dat dan voor de derde keer niet het geval is, is dat balen. Ik sta er voor open om te praten over bijtekenen. Ik heb het liefst, dat FC Utrecht een transfervergoeding voor mij ontvangt." Ten Hag zegt over zijn speler: "Dat Ayoub een speler met bovengemiddelde kwaliteiten is voor FC Utrecht is helder. Ik denk dat Ayoub een speler is die bij de top drie in Nederland of in een grote competitie niet zou misstaan."