Eerste El Clásico gespeeld om vreemd tijdstip

De Spaanse voetbalbond is op dit moment heel erg bezig met de mondialisering van de Primera División. Daarom zou een wedstrijd als Real Madrid tegen FC Barcelona in de nabije toekomst bijvoorbeeld naar China of de Verenigde Staten kunnen verhuizen. En de eerste Clásico van dit seizoen wordt ook gespeeld om een vreemd tijdstip.



Het gebeurt elke week wel dat er een Spaanse competitiewedstrijd wordt gespeeld op zaterdagmiddag om 13 uur 's middags, met het oog op de Aziatische markt, maar meestal gaat het dan toch niet om een echte topper. Voorzitter Javier Tebas van de voetbalbond van Spanje onthult echter in gesprek met Onda Cero: "De eerste Clásico van het seizoen zal worden gespeeld op zaterdag 23 december om 13.00 uur."



De Koninklijke speelt dan overigens voor eigen publiek in het Estadio Santiago Bernabéu. Vlak voor de eerste Clásico van het voetbalseizoen dienen de Madrilenen uit te komen op het WK voor clubteams: de mannen van coach Zinedine Zidane gaan een bijzonder druk programma tegemoet.