"Even in een negatieve spiraal, maar we halen de middenmoot"

FC Twente heeft met de vierde nederlaag op rij een clubrecord gezet, al zal niemand daar al te blij mee zijn. Sparta was met 1-0 te sterk en nu is er een nieuw negatief record neergezet.



Toch is Jeroen van der Lely nog niet in paniek, zo laat hij weten aan TC/Tubantia. "Met deze selectie moeten we in de middenmoot kunnen eindigen. Tuurlijk, de eerste vier duels verliezen is niet niks, maar we zitten op dit moment even in een negatieve spiraal."



"Met de mentaliteit zit het goed in de groep, maar het komt er bij een aantal jongens nog niet uit. Ik snap dat mensen zien dat de kwaliteit er niet uitkomt. Daarvoor moeten we als team eerst goed staan. Anders hebben we simpelweg niet voldoende kwaliteit om een wedstrijd te beslissen."