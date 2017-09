Van de Beek hard over Ajax: "Het eerste punt is ons eigen koppie"

Donny van de Beek vindt dat het wisselvallige spel van Ajax en de matige wedstrijden vooral tussen de oren zit. Dit heeft hij uitgelegd aan Ajax Life.



"Het ligt aan onszelf. We geven te veel slordige ballen en dat heeft niets met een bepaald systeem te maken. Ik geloof in dit systeem, met vier aanvallers. We begonnen ook prima, pas daarna werd het minder. In het begin waren de ruimtes op het middenveld te belopen, later werden de ruimtes te groot en dan wordt het wel zwaar. Maar nogmaals, dat komt niet door het systeem. We gaven niet genoeg druk."



"Ik denk dat het in ons hoofd zit, misschien zeg je dat goed. Het eerste punt is ons eigen koppie, het tweede punt zijn die slordige ballen en pas als derde wil ik naar het systeem kijken. Nogmaals, we kunnen over systemen praten, maar uiteindelijk moet je wel naar jezelf kijken."