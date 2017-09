FC Twente-held helpt nieuwe club aan eerste punten

FC Twente kent een dramatische seizoensstart en daarin wordt nog meer duidelijk hoe belangrijk Enes Unal vorig jaar was. De Turk is nu ook belangrijk voor Villarreal.



De Spaanse club werd vorig seizoen nog vijfde in de Primera Division, ditmaal was het drie wedstrijden wachten tot er gewonnen werd. Real Betis Sevilla werd op eigen veld door de geelhemden met 3-1 verslagen.



Ook nu kwam Villarreal eerst op achterstand, maar Carlos Bacca repareerde dat nog voor de rust. Na een uur spelen werd het via Samu Castillejo 2-1 en in de slotfase zorgde Unal voor de beslissende 3-1.