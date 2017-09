De Boer hoort binnen 48 uur het verdict

Frank de Boer zal spoedig weten of hij verder mag bij Crystal Palace. Na de vierde nederlaag op rij lijkt zijn ontslag in de lucht te hangen, zondag werd er verloren bij Burnley met 1-0.



Het doorgaans goed geïnformeerde The Telegraph meldt nu dat er binnen 48 uur duidelijkheid zal komen. Vorige week meldde dezelfde krant dat De Boer tegen Burnley de kans kreeg om zich te bewijzen. Er werd echter opnieuw verloren.



Het spel was wel een stuk beter dan in de vorige partijen, maar zonder resultaat. Voorzitter Steve Parish zal nu een beslissing moeten nemen. Het ligt voor de hand dat Dougie Freedman bij een ontslag het stokje over zal gaan nemen.