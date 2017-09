Kritiek op spel Ajax: "Onze keel werd niet dichtgeknepen"

Diederik Boer was zaterdag terug bij Ajax en de doelman was kritisch. Met name over het spel van Ajax, want hij zag dingen niet meer terug die er bij Peter Bosz waren ingestampt.



"Ik vond het druk zetten niet volle bak, zoals het onder Bosz wel was,” meldt Boer tegenover Ajax Life. "Er werd vorig seizoen soms druk gezet alsof we kamikaze wilden plegen, waarbij het hele team vooruit ging."



"We hadden nu best veel mogelijkheden om ertussendoor te spelen en eruit te komen. Onze keel werd niet dichtgeknepen, we konden best vaak doorvoetballen via het middenveld." Ajax speelde eerst met twee spitsen, dat werd gaandeweg de partij teruggedraaid.